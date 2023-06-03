Первое заседание нового кабмина под председательством Эрдогана пройдет 6 июня

Турецкий лидер сообщил об этом на церемонии инаугурации в президентском комплексе в Анкаре

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что первое заседание нового кабинета министров под его председательством пройдет 6 июня.

"Сегодня вечером я рассчитываю объявить состав нового кабинета министров. Без каких-либо задержек мы приступим к работе и уже во вторник проведем наше первое заседание", - сказал турецкий лидер на церемонии инаугурации в президентском комплексе в Анкаре.

По словам Эрдогана, новое правительство будет "полно решимости претворить в жизнь девиз Ататюрка - "мир дома, мир во всем мире" - путем расширения сферы влияния гуманитарной дипломатии". Кроме того, турецкий лидер обещал внести изменения в конституцию республики, чтобы сделать ее "гражданской и либеральной".

Ранее Эрдоган принял присягу в парламенте в Анкаре и вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок.