Сроки сброса воды с "Фукусимы-1" в океан определят с учетом безопасности

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что конкретные сроки установит правительство

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Сроки сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая использовалась для охлаждения реакторов, будут определены на основе обеспечения безопасности процесса. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя призыв лидера входящей в правящую коалицию партии "Комэйто" Нацуо Ямагути не сбрасывать воду в океан во время купального сезона.

"Конкретные сроки сброса очищенной воды определит правительство, подтвердив ход проведения политики противодействия слухам (о предполагаемой опасности таких шагов - прим. ТАСС) и подтвердив обеспечение безопасности", - сказал он.

Внимание к планам Токио приковано накануне намеченного на 4-7 июля визита в Японию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который в том числе посетит аварийную АЭС. Одной из тем, которые будут обсуждать с ним японские чиновники, станет ALPS - многоступенчатая система очистки воды перед ее сбросом.

Проблемы воды с "Фукусимы"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая.

Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.