Несколько демократов США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов

Они напомнили, что кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Девятнадцать американских конгрессменов-демократов из прогрессивного крыла выступили против решения вашингтонской администрации передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал (от штата Вашингтон).

"Соединенные Штаты гордятся своей приверженностью мировому лидерству в области нравственности и сфере защиты прав человека. Это обязательство должно включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по своей структуре несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению", - отмечается в документе.

Как напомнили демократы, "кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН о запрещении кассетных боеприпасов". Кроме того, говорится в заявлении, Конгресс с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) "вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов". Американские законодатели подчеркнули, что давно призывают исполнительную власть "присоединиться к союзникам по всему миру и подписать эту Конвенцию ООН, <...> а также призывают администрацию [президента США Джо] Байдена не участвовать в какой бы то ни было передаче кассетных боеприпасов".

Ошибки прошлого

"Эксперты предупреждают, что вероятность оставить после себя опасные неразорвавшиеся материалы зависит от нескольких факторов и потенциально гораздо выше, чем оценивает Пентагон. Реальность такова, что не существует такого понятия, как безопасная кассетная бомба, и применение или передача их для применения вредит международным усилиям по ликвидации этих опасных боеприпасов, уводя нас по неверному пути. История применения США кассетных боеприпасов - особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии - должна помешать нам повторить ошибки нашего прошлого", - считают конгрессмены.

"Заявление Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия и серьезно подрывает наше лидерство в моральном аспекте. Это подчеркивает, что нам еще предстоит работа, чтобы заставить США присоединиться к международному сообществу в вопросе запрещения применения кассетных боеприпасов", - заключили законодатели.

Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Соединенных Штатов Америки поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы является проявлением агрессивного курса, нацеленного на затягивание конфликта на Украине. Дипломат указала на то, что Вашингтон, поставляя кассетные боеприпасы на Украину, "фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей".

7 июля помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.