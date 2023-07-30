МИД Франции потребовал гарантировать безопасность своих загранучреждений в Нигере

В дипведомстве призвали неуклонно выполнять соответствующие обязательства, предусмотренные международным правом

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. МИД Франции потребовал выполнять обязательства по охране дипломатических учреждений страны в Нигере. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

"Франция осуждает любые нападения на дипломатические учреждения, охрана которых является ответственностью страны, где эти учреждения находятся", - отмечается в пресс-релизе. В МИД подчеркнули, что "нигерские силы обязаны обеспечить безопасность дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией". "Мы призываем неуклонно выполнять эти обязательства, предусмотренные международным правом", - подчеркнули во французском министерстве иностранных дел.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападения на своих граждан, а также загранучреждения, и пообещал дать решительный ответ в случае, если такие инциденты произойдут.

Как сообщило агентство Agence France-Presse, крупная демонстрация проходит в воскресенье перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступают, в частности, против присутствия на территории Нигера иностранных баз. В Ниамее расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, манифестанты вышли на улицы столицы Нигера, руководствуясь призывом военных властей страны протестовать против саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), который пройдет позднее 30 июля в столице Нигерии Абудже и на котором будет обсуждаться складывающаяся в Нигере ситуация. Военные в Нигере считают, что участники саммита ЭКОВАС готовят против африканской страны "план агрессии путем военной интервенции".

Вечером 26 июля мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума.