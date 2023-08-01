Лукашенко заявил о планах ускорить создание контрактной армии с помощью ЧВК "Вагнер"

При этом президент Белоруссии заверил, что воевать Белоруссия не собирается

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует на основе прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" ускорить создание контрактной армии.

"Это была моя инициатива, и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию, - приводит его слова агентство БелТА.

При этом Лукашенко заверил, что воевать Белоруссия не собирается. "К войне мы не стремимся, и думаю, что все будет нормально. Если противник будет видеть, что мы ответим и что они понесут невосполнимые потери, неприемлемые для них, они никогда не нападут", - сказал он на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее отмечал, что белорусская армия на 60% состоит из контрактников. Принять на военную службу по контракту могут тех, кто не служил в армии, а также после срочной службы. Контракт заключается на два года.

Ранее в Минске сообщали, что белорусским военным ведомством и руководством ЧВК "Вагнер" выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Инструкторы и отряды компании уже привлекаются к выполнению учебно-боевых задач. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.