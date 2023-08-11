Блинкен полагает, что в ECOWAS рассмотрят все возможности для мирного решения по Нигеру

США будут считать ответственным Национальный совет спасения родины за безопасность президента Мохаммеда Базума, подчеркнул американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Администрация США считает, что страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) настроены на рассмотрение всех возможностей по мирному урегулированию кризиса в Нигере. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США присоединяются к ECOWAS в призывах к восстановлению конституционного строя в Нигере. США ценят решимость ECOWAS рассмотреть все возможности по мирному урегулированию кризиса. Демократия является самой лучшей основой для развития, социальной сплоченности и стабильности в Нигере", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы присоединяемся к осуждению со стороны ECOWAS незаконного задержания президента Мохамеда Базума, его семьи, членов его правительства, а также неприемлемых условий, в которых их содержат, и требуем их незамедлительного освобождения. Как и ECOWAS, США будут считать ответственным Национальный совет спасения родины за безопасность президента Базума, его семьи и задержанных членов его правительства", - добавил он.

Блинкен также опубликовал следующее сообщение в социальной сети X (ранее Twitter): "США решительно поддерживают принципиальную позицию, которую лидеры стран ECOWAS повторили сегодня, призвав к восстановлению конституционного строя в Нигере и немедленному освобождению президента Базума".

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, которые привело агентство AFP, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д'Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press в этот же день сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.