Спецподразделения полиции прибыли к Киево-Печерской лавре

Днем ранее суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделения полиции прибыли утром к Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман.

На записи, которую он выложил в своем Telegram-канале, видно, как несколько десятков полицейских в красных беретах собираются у стен монастыря.

Накануне суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря. Днем ранее суд признал законным расторжение договора аренды лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. В УПЦ сообщили, что будут обжаловать эти решения.

При этом уже вечером 10 августа руководство музея-заповедника приняло решение о закрытии для посетителей входа в Нижнюю лавру с 11 августа. В организации указали, что мера "временная" и вызвана "необходимостью урегулирования определенных вопросов". Запрет не касается священников, монахов и работников монастыря. Позже в УПЦ сообщили, что сотрудники Нацполиции отказываются пропускать верующих, которые проживают в отелях лавры, в места их ночлега.

Ситуация вокруг лавры

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. В УПЦ отказались выполнять эти требования, назвав их незаконными, обе стороны обратились в суд. Несмотря на отсутствие на тот момент решения суда, украинские власти сразу начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Еще до решения суда министерство культуры направило в УПЦ письмо с требованием к монахам освободить корпуса лавры.

4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Тогда музей-заповедник с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов. 10 августа комиссия вновь приходила в монастырь в сопровождении полиции и опечатала четыре корпуса.