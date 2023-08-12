В Северной Ирландии 2 тыс. сотрудников полиции намерены подать в суд после утечки данных

Доцент кафедры криминологии Ольстерского университета Джонни Бирн считает, что полиция региона может быть вынуждена потратить около $64 млн в качестве компенсаций сотрудникам и штрафов за причиненный им ущерб

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Около 2 тыс. сотрудников полиции в Северной Ирландии заявили о своем желании начать юридические действия, в том числе подать судебный иск, в отношении полицейской службы после того, как их персональные данные попали в открытый доступ. Об этом сообщила газета The Irish Times со ссылкой на Федерацию полиции Северной Ирландии.

По мнению доцента кафедры криминологии Ольстерского университета Джонни Бирна, в результате утечки полиция региона может быть вынуждена потратить около £50 млн ($64 млн) только в качестве компенсаций сотрудникам и штрафов за причиненный им ущерб.

8 августа полиция Северной Ирландии сообщила, что по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах. Информация была доступна в течение примерно двух с половиной часов. Хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, полиция и политики заявили, что речь идет о серьезном кризисе. Многие полицейские и члены их семей начали беспокоиться за свою безопасность.

Как сообщил начальник полиции Ольстера Саймон Бирн на пресс-конференции в четверг, ирландские республиканские группировки утверждают, что получили доступ к персональным данным сотрудников полиции в результате масштабной утечки. Он добавил, что ряд сотрудников полиции могут быть вынуждены сменить место работы в связи с произошедшим.

Покушения на полицейских

В последние годы полицейские, несмотря на стабилизацию обстановки в Ольстере после подписания Белфастского соглашения, периодически становились жертвами республиканских группировок, которые продолжают вооруженную борьбу за воссоединение Северной Ирландии и Ирландии. 22 февраля на высокопоставленного сотрудника полиции в городе Ома было совершено покушение, когда он забирал сына после футбольной тренировки.

28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки MI5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.