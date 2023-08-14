В Ольстере подтвердили, что данные полицейских попали в руки республиканских группировок

По словам начальника полиции Ольстера Саймона Бирна, группировки "будут использовать их для того, чтобы посеять страх и неуверенность"

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии подтвердила, что республиканские группировки получили доступ к персональным данным стражей порядка в результате масштабной утечки.

"Теперь мы уверены в том, что данные о службе находятся в руках республиканцев-диссидентов. Мы полагаем, что они будут использовать их для того, чтобы посеять страх и неуверенность, а также запугивать наших сотрудников и персонал и совершать на них нападения", - заявил начальник полиции Ольстера Саймон Бирн на пресс-конференции в Белфасте.

8 августа полиция Северной Ирландии сообщила, что по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах. Информация была доступна в течение примерно двух с половиной часов. Хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, полиция и политики заявили, что речь идет о серьезном кризисе. Многие полицейские и члены их семей начали беспокоиться за свою безопасность.

Позднее стало известно, что республиканские группировки могли получить доступ к персональным данным полицейских. На этом фоне Бирн указал, что ряд сотрудников правоохранительных органов могут быть вынуждены сменить место работы. В понедельник шеф полиции региона подчеркнул, что полицейская служба не фиксирует массовых случаев написания рапортов об увольнении со стороны стражей порядка.

Покушения на полицейских

В последние годы полицейские, несмотря на стабилизацию обстановки в Ольстере после подписания Белфастского соглашения, периодически становились жертвами республиканских группировок, которые продолжают вооруженную борьбу за воссоединение Северной Ирландии и Ирландии. 22 февраля на высокопоставленного сотрудника полиции в городе Ома было совершено покушение, когда он забирал сына после футбольной тренировки.

28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки МИ-5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.

О конфликте в Северной Ирландии

С конца 1960-х и до конца 1990-х Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за сохранение региона в составе королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.