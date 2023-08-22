22 августа, 02:18

Моди заявил, что саммит БРИКС предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга

Премьер-министр Индии уточнил, что также примет участие в мероприятиях БРИКС - Африка и БРИКС плюс

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 августа. /ТАСС/. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, отправляясь в ЮАР для участия в работе этой встречи.

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"Отправляюсь в Южную Африку для участия в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге", - написал премьер на странице в соцсети X (ранее Twitter). "Саммит предоставит платформу для обсуждения проблем, волнующих Глобальный Юг, а также других вопросов развития", - добавил глава индийского правительства.

Моди отметил, что также примет участие в мероприятиях БРИКС - Африка и БРИКС плюс. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Теги:
ИндияМоди, НарендраБРИКССаммит БРИКС - 2023
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