Глава МИД Ирана считает большим успехом вступление его страны в БРИКС

По словам Хосейна Амира Абдоллахияна, в частности, это будет способствовать "укреплению многосторонности"

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал большим успехом вступление исламской республики в БРИКС. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Принятие Ирана в БРИКС является большим успехом", - подчеркнул министр. По его словам, это будет способствовать не только "укреплению многосторонности", но и созданию "основы для достижения целей и развития других макростратегий [иранского] правительства".

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.