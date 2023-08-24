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Саммит БРИКС - 2023

Глава МИД Ирана считает большим успехом вступление его страны в БРИКС

По словам Хосейна Амира Абдоллахияна, в частности, это будет способствовать "укреплению многосторонности"

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал большим успехом вступление исламской республики в БРИКС. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Принятие Ирана в БРИКС является большим успехом", - подчеркнул министр. По его словам, это будет способствовать не только "укреплению многосторонности", но и созданию "основы для достижения целей и развития других макростратегий [иранского] правительства".

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

  

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ИранСаммит БРИКС - 2023
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