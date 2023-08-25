Трамп назвал свой арест в Джорджии "пародией на правосудие"

Бывший президент США отметил, что "не сделал ничего дурного"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп после прохождения процедуры ареста в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия) назвал произошедшее "пародией на правосудие".

"То, что произошло здесь, - это пародия на правосудие, - сказал он журналистам перед тем, как подняться на борт своего самолета. - Я не сделал ничего дурного".

Трамп отметил, что считает возбужденные против него уголовные дела "вмешательством в выборы". "У нас есть все права для того, чтобы оспаривать результаты выборов, которые мы считаем нечестными", - добавил политик.

Ранее бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. После этого Трамп был освобожден из-под стражи. У здания тюрьмы его ждали несколько десятков сторонников. Как ожидается, из Джорджии Трамп вернется в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Экс-президент был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его данными. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет порядка 190 см, вес - около 97,5 кг.

Впоследствии Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social свое тюремное фото в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Он сопроводил его надписью: "Никогда не сдаваться".

Это уже четвертый раз, когда Трампу пришлось проходить через процедуру ареста, однако в предыдущих случаях бывшему американскому лидеру не нужно было вносить залог. Также суд назначил ему запрет, который ограничивает использование соцсетей для давления на свидетелей и других обвиняемых по делу.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.

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