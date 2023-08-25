Французский политик заявил об ослаблении США из-за расширения БРИКС

Флориан Филиппо считает, что вступление новых членов в объединение - это "глобальная геополитическая революция"

ТАСС, 25 августа. США ослабли в связи со вступлением новых членов в БРИКС. Такое мнение в социальной сети X (ранее Twitter) выразил бывший депутат Европейского парламента, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"На саммите БРИКС только что было объявлено о присоединении в 2024 году шести новых членов - Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. США ослабли, и шесть из девяти крупнейших производителей нефти теперь входят в БРИКС", - говорится в сообщении. Политик назвал расширение объединения "глобальной геополитической революцией".

24 августа лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. В документе закреплено, что в 2024 году в объединение войдут шесть новых членов.