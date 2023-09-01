Депутат Бундестага считает провальными санкции и политику военной поддержки Украины

Представитель фракции Левой партии Севим Дагледен добавила, что это только укрепляет Россию, в то время как экономика Германии "разрушается на глазах"

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Германия ошиблась, сделав ставку на антироссийские санкции и отказ от дипломатии по Украине. Такое мнение выразила представитель фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагледен в статье в газете Berliner Zeitung.

"Намерения и результаты могут часто расходиться. Это пришлось осознать и федеральному правительству в контексте войны на Украине. Поставки оружия должны были помочь изменить ход войны и побороть Россию. Санкции должны были сильно ударить по российской экономике и повлечь корректировку курса Москвы. Ни того ни другого не произошло", - заявила политик.

"Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика разрушается на глазах", - добавила она. "Федеральное правительство действует здесь как пилот-камикадзе, подменяя политику сомнительной моралью и радуясь, когда из Вашингтона по-дружески кивают головой", - считает депутат.

Проблемы в экономике

Социологи фиксируют недовольство со стороны населения Германии на фоне высокой инфляции, которая по итогам июля достигла 6,2% в годовом исчислении, а также дискуссии по вопросам целесообразности поставок оружия Украине и отказа от российских энергоносителей.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в конце июля, что ВВП республики во втором квартале текущего года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В первом квартале ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.