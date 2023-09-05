СМИ: новый глава Минобороны Украины будет исполнителем планов США

По данным газеты Aydinlik, Рустем Умеров напрямую связан с Соединенными Штатами и использует в личных целях часть средств, получаемых от иностранных государств

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Рустем Умеров, который, как ожидается, станет новым министром обороны Украины, будет "пропагандистом и исполнителем планов США в регионе". Об этом пишет турецкая газета Aydinlik, отмечая, что он связан с запрещенной в Турции организацией FETO, которую власти страны обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября объявил о решении снять Алексея Резникова с поста министра обороны, предложив заменить его Умеровым, который возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

По данным турецкой газеты, Умеров в свое время обучался в интернате в Крыму, который был открыт Министерством образования и науки Украины при финансовой поддержке FETO. Источники издания отмечают, что "Умеров напрямую связан с США и использует в личных целях часть средств, получаемых от иностранных государств". Согласно открытым источникам, ранее Умеров принимал участие в программе Госдепартамента по обмену будущими лидерами. В связях с FETO замешан и брат Умерова Руслан, который обучался в том же интернате.

Группа заговорщиков из числа военных и гражданских 15 июля 2016 года предприняла попытку переворота в Турции для свержения законного правительства и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате двухдневного противостояния погибли 252 человека, 2,2 тыс. получили ранения. Турецкие власти обвиняют в подготовке путча проповедника Фетхуллаха Гюлена, главаря организации FETO, объявленной Анкарой террористической. Гюлен живет в США.