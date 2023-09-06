Харрис прокомментировала заявления с критикой Байдена, связанные с его возрастом

Вице-президент заверила американцев, что он принимает умные и важные для страны решения

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден "принимает умные и важные решения" для своей страны и вникает в суть сложных вопросов, как никто другой. Таким образом вице-президент США Камала Харрис отреагировала на критику в адрес американского лидера, связанную с его преклонным возрастом.

"Наш президент - невероятный лидер, он сделал то, что предыдущие президенты только надеялись, мечтали и обещали сделать - и не смогли. <...> Я вижу его каждый день. Значительную часть времени мы проводим вместе в Овальном кабинете, где я вижу, как проявляется его способность понимать проблемы и проникать в суть сложных вопросов, как никто другой, чтобы принимать умные и важные решения от имени американского народа", - сказала Харрис в интервью агентству Associated Press в столице Индонезии - Джакарте, куда она прибыла для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Вице-президент заверила американцев, что Байден "выполняет свои обязанности". Отвечая на вопрос о готовности заменить президента США на посту, Харрис подчеркнула, что говорит "гипотетически", потому что с Байденом "все будет хорошо". "Так что это не осуществится. Но надо понимать, что каждый вице-президент - каждый - понимает, что, принимая присягу, он должен очень четко осознавать ответственность, которая может лечь на него в качестве президента. Я не исключение", - добавила Харрис.

Возраст Байдена

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считает президента США Джо Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Согласно данным опроса, проведенного газетой, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок, только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Бывшего американского лидера Дональда Трампа, который моложе Байдена всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока 47% опрошенных.

Опрос центра исследований общественных отношений AP-NORC показал, американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение. 68% респондентов поддержали введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% - для кандидатов в президенты.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет.