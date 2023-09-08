Пришедшие к власти в Габоне военные приняли хартию переходного периода

В ней ставится задача обеспечения независимости судопроизводства, прав человека, восстановления ответственного управления государства, выработки новой конституции и проведения честных выборов

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Военные, пришедшие к власти в Габоне в результате госпереворота, приняли хартию переходного периода. Текст документа, официально утвержденного созданным путчистами комитетом по переходному периоду и восстановлению институтов власти (КППВИВ), опубликован в правительственной газете Journal Officiel de la Republique Gabonaise.

"Военнослужащие ВС и сил безопасности Габона, объединенные в комитет по переходному периоду и восстановлению институтов власти, вместе со всеми жизнеспособными силами нации приняли хартию переходного периода для коренной перестройки государственного устройства и создания новых, прочных органов власти, сохранения территориальной целостности страны, проведения широких политических, экономических и административных реформ, - говорится в хартии. - Ставится задача обеспечения независимости судопроизводства, прав человека, восстановления ответственного управления государства, выработки новой конституции, которая будет одобрена на референдуме, а также проведения свободных, прозрачных и демократических выборов".

В качестве временных институтов власти в хартии указаны президент переходного периода, национальный совет, правительство, парламент и конституционный суд. 4 сентября состоялась инаугурация временного главы государства, которым стал председатель КППВИВ бригадный генерал Брис Клотер Олиги Нгема. Своим указом он полностью сменил весь состав Конституционного суда и назначил его председателем на переходный период Дьедонне Аба'а Овоно, а затем назначил главой временного правительства Габона Раймона Ндонга Сима, занимавшего пост руководителя кабмина этой африканской страны с февраля 2012 по январь 2014 года.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников были представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба, распустили правительство, приостановили работу других республиканских институтов. Был сформирован комитет по переходному периоду и восстановлению институтов власти, который на своем собрании 30 августа объявил Нгему лидером на переходный период.