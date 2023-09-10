Макрон заявил, что размещение сил Франции в Нигере будет обсуждаться только с Базумом

Он подчеркнул, что французские войска находятся Нигере по просьбе законных властей страны и "добились значительного снижения количества террористических атак"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Изменение дислокации французских войск в Нигере может произойти только по запросу президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита Группы двадцати (G20), который проходит в Нью-Дели.

"Мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка. Мы не признаем легитимность заявлений мятежников, - сказал Макрон. - Если мы будем проводить передислокацию французских войск, то это произойдет исключительно по запросу президента Базума и при координации с ним".

Он подчеркнул, что французские войска находятся Нигере по просьбе законных властей страны и "добились значительного снижения количества террористических атак".

5 сентября газета Le Monde со ссылкой на свои источники проинформировала, что Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений. При этом ни о численности солдат, которые могут покинуть Нигер, ни о графике их вывода издание не сообщило. Французские военнослужащие могут быть частично передислоцированы в соседние страны, в особенности в Чад, или частично возвращены на родину.

6 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

В начале августа стало известно, что пришедшие в Нигере к власти мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Франция не признает эти требования в связи с тем, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, которых Париж признает в качестве единственно легитимных.