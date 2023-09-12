Politico: Украина рассчитывает, что Байден примет решение по ATACMS к следующей неделе

При этом американские чиновники считают, что это слишком короткий срок для принятия решения, пишет газета

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Киевские власти надеются, что США объявят о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS к открывающейся 19 сентября неделе высокого уровня Генеральной ассамблее ООН. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, в американской администрации "активно обсуждают" поставки этого типа вооружений, но неизвестно, было ли уже принято какое-либо решение на этот счет. И хотя в Киеве рассчитывают получить "хорошие новости после того, как украинский лидер приземлится в Нью-Йорке", прибыв на Генассамблею, американские чиновники утверждают, что это слишком короткий срок для принятия решения.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.