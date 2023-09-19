Иран поблагодарил Катар, Оман и Швейцарию за помощь при обмене заключенными с США

В МИД страны отметили, что государство "высоко ценит" усилия Омана, направленные на продвижение сделки с Соединенными Штатами

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана выразили благодарность правительствам Катара, Омана и Швейцарии за содействие в проведении сделки по обмену заключенными с США, в рамках которой Тегеран получил доступ к замороженным активам на сумму около $6 млрд. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Исламская Республика Иран выражает благодарность правительству Катара за его эффективную роль в процессе передачи финансовых ресурсов и обмена заключенными [с США]", - указывается в заявлении, опубликованном в понедельник вечером на сайте иранского МИД. В ведомстве добавили, что Тегеран "высоко ценит" усилия Омана, направленные на продвижение сделки с США, а также сотрудничество с правительством Швейцарии в рамках этого процесса.

В понедельник состоялся обмен заключенными между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в Доху. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

По информации телеканала PressTV, власти США также освободили пятерых иранских граждан, двое из них прибыли в Тегеран. В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, ранее в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро.