МИД Азербайджана считает, что заявление Борреля по Карабаху искажает действия Баку

В Баку назвали "беспочвенными и неприемлемыми" любые утверждения о нападении Азербайджана на мирных армянских жителей

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана выразил сожаление в связи с заявлением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подчеркнув, что в нем намеренно искажены действия Азербайджана.

"Заявление Европейского союза, в котором намеренно искажаются причины нынешней военной эскалации, а также предпринимаемые Азербайджаном шаги, направленные на пресечение незаконной деятельности Вооруженных сил Армении против гражданского населения и военных на суверенных азербайджанских территориях, вызвало у нас сожаление", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия "для предотвращения возможных крупномасштабных провокаций Вооруженных сил Армении". "Любое противоречащее международному праву военное присутствие на суверенных территориях Азербайджана является серьезной угрозой миру и безопасности в регионе, и сегодняшние шаги Азербайджана направлены на вывод этих незаконных сил и роспуск самопровозглашенного режима", - указано в комментарии МИД.

В Баку назвали "беспочвенными и неприемлемыми" любые утверждения о нападении Азербайджана на мирных армянских жителей. "Азербайджан полностью привержен защите всех своих жителей, в том числе армянских, и восстановлению конституционного строя на всей азербайджанской территории", - заключили в МИД.

Ранее Боррель выступил с заявлением, в котором говорилось, что Евросоюз осуждает эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан прекратить военные действия. Он также подчеркнул, что эту военную эскалацию не следует использовать в качестве предлога для насильственного вывода местного населения.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.