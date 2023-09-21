На Украине возбудили 863 дела о мошенничестве с гуманитарной помощью

По информации издания "Вести", заведено 696 дел о незаконном использовании гуманитарной помощи, 61 дело - о мошенничестве с помощью, более 30 дел - о растрате или завладении помощью путем злоупотребления служебным положением

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины с февраля 2022 года возбудили 863 уголовных дела, связанных с незаконным использованием и хищением гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. Об этом сообщает украинское издание "Вести", проанализировавшее статистику уголовных дел.

Так, по информации издания, заведено 696 дел о незаконном использовании гуманитарной помощи, 61 дело - о мошенничестве с помощью, более 30 дел - о растрате или завладении помощью путем злоупотребления служебным положением. При этом больше всего дел по этим видам преступлений возбуждено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Полтавской областях.

По информации украинских СМИ, гуманитарная помощь, предназначенная для военных ВСУ, активно продается на рынках всех городов Украины. Журналисты систематически сообщают о фактах торговли товарами с биркой "не для продажи", провозе в страну товаров без налогов и пошлин под видом гуманитарных, которые затем не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке. Ранее Минобороны Украины заявляло, что за год после февраля 2022 года было зафиксировано более 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для ВСУ.

На 2023 год власти Украины заложили рекордный дефицит бюджета в размере $38 млрд, заявив, что полностью рассчитывают на помощь Запада. Как сообщил 12 сентября телеканал Fox News со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо Административно-бюджетного управления Белого дома, общий размер средств, выделенных США на оказание Киеву помощи в военной, финансовой и гуманитарной сферах, составляет $110,97 млрд, из которых израсходовано уже $101,19 млрд. В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано информировал в августе, что только военная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. При этом общий объем обязательств европейских доноров по состоянию на конец июля 2023 года, по данным Института мировой экономики в Киле, составлял €156 млрд.