У здания правительства Армении началась акция протеста

Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Выступающие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане собрались у здания кабмина в центре Еревана, где проходит заседание правительства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, несколько сотен человек собрались перед зданием правительства на Площади Республики. Здесь в 10:00 по местному времени (9:00 мск) началось заседание кабмина с участием премьер-министра. Протестующие требуют отставки Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. У входа в здание в несколько рядов выстроен спецназ. Люди продолжают стягиваться к месту проведения акции.

Обстановка в городе спокойная. Автомобили свободно движутся в центре города, хотя с утра некоторые протестующие попытались перекрыть улицы. По последним данным МВД, с утра полиция задержала 26 человек, в том числе одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна.