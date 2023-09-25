Офис Трюдо возложил ответственность за инцидент с нацистом на спикера парламента

Ранее Энтони Рота принес извинения за то, что пригласил нациста в парламент

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо возложил ответственность за приглашение нациста в парламент страны на спикера Палаты общин (нижней палаты) Энтони Роту.

"Независимый спикер Палаты [общин] принес извинения и взял на себя полную ответственность за приглашение [нациста] <...> в парламент. Это правильно", - сказано в распространенном заявлении.

Рота в воскресенье принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), а также заявил, что это была его личная инициатива, о которой якобы не знали члены парламента и украинская делегация.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.