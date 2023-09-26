Азербайджан отправил армянам Карабаха четыре грузовика с гуманитарной помощью

По данным АзерТАдж, грузовики с 40 тоннами муки, средствами гигиены, постельными принадлежностями выехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт)

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана направили армянскому населению Нагорного Карабаха очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает государственное информагентство АзерТАдж.

По его данным, четыре грузовика с 40 тоннами муки, средствами гигиены, постельными принадлежностями выехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт). Кроме того, очередная машина скорой помощи доставит медицинские принадлежности для пострадавших при взрыве на заправке близ Ханкенди.

В понедельник вечером азербайджанские власти направили первую партию помощи пострадавшим во время взрыва. Она включала противоожоговые медицинские принадлежности, перевязочные материалы, лекарственные препараты для лечения 200 человек.