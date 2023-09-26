Власти Азербайджана отправили в Ханкенди пожарных

В Баку также сообщили, что при необходимости будут привлечены дополнительные силы

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана направили пожарные бригады для тушения продолжающегося пожара на месте взрыва цистерны на заправке близ Ханкенди (Степанакерт). Об этом сообщила администрации президента республики.

"Пятнадцать пожарных машин специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вместе с составом отправились в город Ханкенди по дороге из Агдама для тушения все еще продолжающегося пожара", - говорится в сообщении.

В Баку подчеркнули, что при необходимости на борьбу с огнем будут привлечены дополнительные силы.

Ранее власти Азербайджана отправили в Ханкенди две машины скорой помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами и медикаментами для лечения 200 человек.

Взрыв бензохранилища на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе произошел в понедельник вечером. По предварительным данным, 20 человек погибли, 290 пострадали. Причины взрыва пока неизвестны. Большое число раненых обусловлено скоплением у бензинохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита.