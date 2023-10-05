В Приштине потребовали санкций против Вучича для продолжения диалога с Белградом

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи отметила, что "после этого можно будет говорить об остальном"

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Продолжение диалога Белграда и Приштины возможно только после введения ограничений против Сербии и ее президента Александара Вучича со стороны Европейского союза. Об этом заявила журналистам президент непризнанного Косова Вьоса Османи после прибытия на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде.

"Нет никаких причин для того, чтобы проводить встречу [с представителями Белграда] до того, как будут введены санкции против Вучича. В первую очередь санкции, после этого можно будет говорить об остальном", - подчеркнула Османи.

"Я надеюсь, что Испания присоединится к другим странам-единомышленникам в Европе и поддержит меры в отношении Сербии", - отметила она.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович и его албанский коллега Эди Рама подчеркивали ранее, что Евросоюзу следует принять меры в отношении Белграда, который продемонстрировал "неприемлемую" реакцию на инцидент на севере Косова и Метохии, в результате которого погиб косовский полицейский и трое сербов.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.