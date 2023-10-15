СМИ: восемь человек получили ранения в результате обстрелов на севере Израиля

По данным газеты Haaretz, два человека находятся в тяжелом состоянии

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела "Хезболлах" на севере Израиля. Об этом сообщила газета Haaretz.

По данным издания, два человека находятся в тяжелом состоянии. Они получили осколочные ранения конечностей. Еще один человек в среднетяжелом состоянии, пятеро получили легкие ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, израильские военные зафиксировали пуск девяти ракет со стороны Ливана, пять из них были перехвачены силами ПВО. Незадолго до этого военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги в нескольких городах на севере страны, в том числе в приморском городе Нагария и населенном пункте Рош-ха-Никра, расположенном у самой границы с Ливаном.

До этого армия Израиля несколько раз в течение дня фиксировала запуски противотанковых ракет по своим позициям. В ответ, согласно сообщениям пресс-службы, израильские военные вели артиллерийский огонь по ливанской территории, в том числе по аванпостам шиитской организации "Хезболлах".