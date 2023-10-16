Число украинцев, признающих усталость Запада от Киева, за год выросло в два раза

По данным Киевского международного института социологии, оно составляет 30%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число граждан Украины, которые считают, что Запад устает от Киева и сокращает поддержку, возросло за год в два раза - с 15% до 30%. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и партнеры хотят от Киева уступок в конфликте, осенью 2022 года составляла 15%. К октябрю 2023 года число таких граждан достигло 30%.

По данным опроса, за последний год также возросла доля тех, кто уверен в наличии серьезных конфликтов между политическим руководством Украины и военным командованием - с 14% до 32%.

В КМИС назвали эти тенденции "очень тревожными". Опрос проводили с 29 сентября по 9 октября методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1 010 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Западные СМИ все чаще пишут, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Как отмечала 4 октября Le Monde, "магия" президента Украины Владимира Зеленского начинает ослабевать, его слова имеют все меньший вес и даже раздражают партнеров, уставших от критики с его стороны за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу.