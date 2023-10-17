Египет заявил, что официально не закрывал КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

В МИД страны пояснили, что пункт на границе за последние несколько дней "четыре раза подвергался бомбардировкам с воздуха с израильской стороны и поэтому не может функционировать в нормальном режиме"

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Египетские власти в дни эскалации напряженности в Газе официально не закрывали контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с палестинским анклавом. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"КПП "Рафах" официально никогда не закрывался [с египетской стороны]", - отметил Шукри, слова которого приведены на странице официального представителя МИД Египта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как указал министр, "КПП "Рафах" [в минувшие несколько дней] четыре раза подвергался бомбардировкам с воздуха с израильской стороны и поэтому не может функционировать в нормальном режиме".

Шукри указал, что "попытки исказить позицию Египта по поводу КПП "Рафах" неприемлемы".

Глава египетского внешнеполитического ведомства потребовал от Израиля прекратить "обстрелы палестинской зоны КПП "Рафах". Он также осудил "продолжение беспорядочных бомбардировок и применения практики коллективного наказания к мирным жителям Газы, указал на первостепенную важность обеспечения доступа населения палестинского анклава к гуманитарной помощи".

Ранее Шукри заявил, что Каир готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава. Он добавил, что Египет "добивается открытия пропускного пункта для ввоза гуманитарной помощи с самого первого дня". "Мы сосредоточены на достижении необходимого перемирия и открытия гуманитарных переходов", - сказал Шукри.