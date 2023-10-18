ОАЭ осудили Израиль за нанесение удара по больнице в секторе Газа

В МИД страны также подчеркнули необходимость прекращения насилия, обеспечения защиты мирных жителей и гражданских объектов

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили Израиль за нанесение удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном агентством WAM.

"ОАЭ решительно осуждают нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, - указано в документе. - Министерство иностранных дел подчеркивает необходимость немедленного прекращения насилия, а также обеспечения защиты мирных жителей и гражданских объектов".

Ранее с осуждением Израиля за удар по больнице выступили Саудовская Аравия и Катар. В частности, внешнеполитические ведомства двух стран назвали атаку "отвратительным преступлением" еврейского государства в отношении палестинцев и "жестокой расправой" над мирными жителями. С аналогичными заявлениями также выступили другие страны Персидского залива - Бахрейн, Кувейт и Оман.