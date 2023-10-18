Байден поручил помощникам собирать информацию об ударе по больнице в Газе

Президент США также отметил, что произошедшее его шокировало

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил своим помощникам собирать данные для выяснения обстоятельств удара по больнице в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что "шокирован и глубоко опечален взрывом в больнице". "Сразу после того как я узнал об этом, я переговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху, а также поручил своей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, продолжать собирать информацию о том, что именно произошло", - указывается в заявлении Байдена. По его словам, "США безоговорочно выступают за защиту мирного населения в условиях конфликта и скорбят по пациентам, медперсоналу и другим невинным людям, погибшим или пострадавшим" в результате удара.

Ранее пресс-пул Белого дома сообщил со ссылкой на представителя американской администрации, что Байден принял решение отложить поездку в Иорданию, которая, как планировалось, должна была состояться после его визита в Израиль. В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что саммит в Аммане с участием Байдена, Абдаллы II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента Палестины Махмуда Аббаса отменен. Представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, 17 октября заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече.