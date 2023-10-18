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Палестино-израильский конфликт

В Иране объявили траур в память о жертвах удара по больнице в Газе

Правительство республики назвало атаку "варварским нападением"

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Ирана объявило 18 октября днем национального траура в память о жертвах удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек.

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"После военного преступления и варварского нападения сионистского (израильского - прим. ТАСС) режима на больницу в Газе, геноцида угнетенного народа и убийства сотен невинных мужчин, женщин и детей правительство Исламской Республики Иран объявило среду днем национального траура", - говорится в заявлении, опубликованном на странице правительства в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в Газе. Аналогичное решение приняли власти Ирака "из уважения к невинным душам, которые стали жертвами молчания международного сообщества". Премьер-министр Ливана Наджиб Микати также объявил 18 октября днем национального траура. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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