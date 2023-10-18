Президент Египта осудил удар по больнице в Газе

Удар является очевидным нарушением международного права, заявил Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Удар, нанесенный израильскими военными по больнице Аль-Ахли в городе Газа, является очевидным нарушением международного права. С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Я самым решительным образом осуждаю эту преднамеренную атаку, которая представляет собой очевидное нарушение международного права, - написал лидер Египта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Я подчеркиваю, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют ее немедленного прекращения".

ХАМАС и ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявили 18 октября днем гнева в знак протеста против действий Израиля.