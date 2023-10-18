18 октября, 05:42,
обновлено 18 октября, 06:02
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта осудил удар по больнице в Газе

Удар является очевидным нарушением международного права, заявил Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Удар, нанесенный израильскими военными по больнице Аль-Ахли в городе Газа, является очевидным нарушением международного права. С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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"Я самым решительным образом осуждаю эту преднамеренную атаку, которая представляет собой очевидное нарушение международного права, - написал лидер Египта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Я подчеркиваю, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют ее немедленного прекращения".

ХАМАС и ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявили 18 октября днем гнева в знак протеста против действий Израиля. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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