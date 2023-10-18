СМИ: международная встреча по Украине пройдет в конце октября на Мальте

По информации "Европейской правды", встреча будет двухдневной

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Переговоры на уровне советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине состоятся в конце октября на Мальте. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.

"[Глава офиса президента Украины] Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", - цитирует издание слова одного из источников.

По информации "Европейской правды", встреча будет двухдневная и состоится в конце октября. В настоящее время продолжаются переговоры по точному перечню участников.

Издание отмечает, что это будет третья встреча советников, основная задача которых - договориться о проведении "саммита мира" или другого события в многостороннем формате, которое, как рассчитывает украинская сторона, одобрит "формулу мира" на основе украинских предложений. Первая встреча состоялась в Копенгагене (Дания) в июне, вторая - в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о подготовке Анкарой международной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Утверждалось, что на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности из различных стран, включая Джейка Салливана - помощника президента США. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указывали собеседники издания.

Однако в опубликованном 18 октября интервью газете La Repubblica глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча состоится не в Стамбуле. Он подтвердил, что она пройдет в конце октября, но не уточнил место ее проведения.

Украинская формула, оторванная от реалий

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.