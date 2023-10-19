Лидер турецкой партии призвал Анкару, Москву и Тегеран к противодействию Израилю

Догу Перинчек также высказался за прекращение поддержки Украины и выход страны из НАТО

СТАМБУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек призвал Турцию, Россию и Иран к совместному противодействию Израилю. Выступая в эфире телекомпании Ulusal Kanal, политик также высказался за прекращение поддержки Анкарой режима президента Украины Владимира Зеленского и выход Турции из НАТО.

"Условием победы над Израилем сегодня является активное противодействие со стороны международного сообщества при лидерстве Турции, России и Ирана израильскому сионизму, американскому империализму, оккупации и насилию. Призываю к действиям нашего президента Тайипа Эрдогана. Очистка совместно тремя странами севера Сирии от террористических организаций, контролируемых Америкой и Израилем, открытие новых фронтов против них станет самой большой поддержкой, которую мы можем оказать Палестине", - заявил политик.

"Во-вторых, Турция должна немедленно прекратить поддержку американского империализма на украинском фронте и фашистского режима Зеленского. В-третьих, администрация правящей Партии справедливости и развития (ПСР, возглавляет Эрдоган - прим. ТАСС) должна немедленно передать под контроль наших вооруженных сил американские авиабазу Инджирлик и базу ПВО Кюреджик. В-четвертых, Турции следует немедленно выйти из НАТО", - подчеркнул лидер партии.

Партия "Ватан", или "Родина" по-турецки, не представленная в парламенте, ранее неоднократно выступала с призывом о выходе Анкары из НАТО, не ратифицировать протокол о вступлении в альянс Швеции и предлагала отозвать запрос на закупку у США истребителей F-16.

В Турции указом президента с 19 по 21 октября объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в секторе Газа.