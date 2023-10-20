ООН прокомментировала удар по греческой церкви в секторе Газа

Во всемирной организации заявили, что осуждают любые атаки на святые места

ООН, 20 октября. /ТАСС/. ООН выступает против любых нападений на святые места. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа.

"Мы выступаем против любых атак на святые места, они должны находиться под постоянной защитой", - указал он.

Ранее архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил, что Израиль ударил ракетой "по офисам и входу в монастырь [Святого Порфирия]". По его словам, в результате ракетного удара "все здание рухнуло". Священник отметил, что внутри находилось много христиан, среди них есть раненые и погибшие. Всего в монастыре и церкви Святого Порфирия было более 400 человек.

Иерусалимская патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газа". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением. МИД Палестины на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что два человека, в том числе ребенок, погибли после обстрела греческой православной церкви в секторе Газа. По данным ведомства, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

Церковь Святого Порфирия - старейший христианский приход в Газе. Храм был основан в 452 году и реконструирован во второй половине XIX века.