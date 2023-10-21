Белый дом заявил, что Байден не расслышал вопрос о наземной операции в Газе

Агентство Reuters ранее сообщило, что президент США утвердительно ответил на вопрос о том, следует ли Израилю отложить операцию до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников, захваченных движением ХАМАС

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не расслышал вопрос о возможности отсрочки Израилем проведения наземной военной операции в секторе Газа. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель Белого дома.

Агентство Reuters ранее проинформировало, что американский лидер на вопрос журналиста о том, следует ли Израилю отложить упомянутую операцию до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, ответил: "Да".

В сообщении пресс-пула Белого дома, распространенном после этого, подтверждается, что Байден дал положительный ответ. Однако журналисты уточняют, что американский лидер ответил только на вторую его часть. Байден, "как заявил Белый дом, не расслышал вопрос и просто сказал, что хотел бы освобождения большего числа заложников", говорится в тексте.

Президент США в среду сообщил, что Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможность отказа от наземной военной операции в секторе Газа. "Мы долго говорили о том, какие есть альтернативы", - сказал он тогда, отвечая на вопрос, снизилась ли вероятность продвижения Израиля по такому пути. "Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану вдаваться в это", - добавил хозяин Белого дома.