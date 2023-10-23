Палестина заявила, что топливо не поступало в сектор Газа с начала эскалации

По информации палестинского правительства, в грузовиках, прибывших из Египта, была только гуманитарная помощь

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Палестины сообщила, что топливо не поступало в сектор Газа с 7 октября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Подтверждаем, что топливо не поступало в сектор Газа с начала [израильской] агрессии", - сообщила правительственная пресс-служба. По ее данным, "в грузовиках, прибывших в течение последних двух дней" через контрольно-пропускной пункт "Рафах", была только гуманитарная помощь.

В воскресенье через "Рафах" в палестинский анклав проследовали две колонны: 17 грузовиков утром и 14 вечером. При этом агентство AFP сообщало, что среди автомашин были шесть бензовозов.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа в субботу. По имеющимся данным, египетские власти планируют отправить в анклав в понедельник колонну из еще 40 машин с грузами для населения.

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Каир призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".