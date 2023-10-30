Кабмин Турции обсудит инициативы созыва мирной конференции по Ближнему Востоку

Также планируется обсудить возможную систему стран-гарантов в регионе

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Турции соберется во вторник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основным в повестке будет ситуация в Газе и инициативы Анкары по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в кабмине.

По данным телекомпании, планируется, в частности, рассмотреть инициативы создания системы стран-гарантов и созыва мирной конференции по Ближнему Востоку, которые ранее высказал турецкий лидер.

На заседании кабмина, по данным правительственных источников, также будет обсуждена подготовка к предстоящему 3 ноября в Астане саммиту Организации тюркских государств. В телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 29 октября Эрдоган сообщил о необходимости детального рассмотрения на встрече в верхах шагов по урегулированию конфликта в Газе, в частности прекращения огня и открытия гуманитарного коридора.

Власти Турции заявляют о необходимости неукоснительного выполнения Израилем принятой в конце прошлой неделе ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию. Она содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.