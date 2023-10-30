Кипрский суд отказал в освобождении под залог россиянина Артура Петрова

Суд мотивировал свое решение случаями побега из страны обвиняемых, освобожденных под залог

ЛАРНАКА, 30 октября. /ТАСС/. Окружной суд Ларнаки отказал в освобождении под залог россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре по запросу США, передает корреспондент ТАСС. Соответствующее решение огласил в понедельник судья Михалис Михаил, мотивируя его случаями побега из страны обвиняемых, освобожденных под залог.

"Судья, к сожалению, посчитал недостаточно веской ту дополнительную информацию, которая была предоставлена нами относительно [обстоятельств] пребывания Артура Петрова на Кипре и возможности его освобождения под залог", - сказал корреспонденту ТАСС адвокат Петрова Илиас Стефану. "Поэтому принято решение оставить россиянина под стражей", - добавил собеседник.

По его словам, на следующих судебных заседаниях, намеченных на 6-7 ноября, будет рассматриваться непосредственно запрос американских правоохранительных органов об экстрадиции Петрова в США. Представитель Министерства юстиции Кипра заявил, что после изучения переданных из Соединенных Штатов материалов в поддержку экстрадиции россиянина можно будет продолжить судебный процесс по этому вопросу.

Петров, имеющий помимо российского также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста США, 34-летний Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

Сам Петров ранее заявил, что считает свое дело политически мотивированным. По словам россиянина, американцы преследуют его за то, что он "предприниматель из России".