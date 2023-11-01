1 ноября, 03:03
Палестино-израильский конфликт

В Газе вновь перестали работать интернет и сотовая связь

О причинах произошедшего палестинский провайдер Paltel не сообщил

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Палестинская компания Paltel сообщила о полном прекращении работы всех теле и интернет-коммуникаций в секторе Газа.

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"Мы с сожалением объявляем о полном прекращении [предоставления] всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа. Международная связь, которая была восстановлена ранее, вновь отключена", - говорится в сообщении Paltel в социальной сети X (ранее Твиттер). О причинах отключения связи в компании пока не сообщают.

Как ранее сообщали в неправительственной организации Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере, 27 октября в секторе Газа, который подвергается обстрелам израильской армии, Израиль отключил как проводную, так и сотовую связь, "несмотря на международные договоры, гарантирующие доступ к интернету и сетям связи".

Связь восстановили 31 октября, после того как мировые организации выразили свою обеспокоенность из-за невозможности связаться с теми, кто остается в секторе Газа, а американская администрация, как сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, "разделяя обеспокоенность мирового сообщества в связи с состоянием телекоммуникаций в Газе, ясно дала понять это израильскому руководству". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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