Открытие КПП "Рафах" и доклад Сергея Шойгу. Главные события 1 ноября

Открытие КПП "Рафах"

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и Сектора Газа открыт. По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, группа палестинцев, имеющих двойное гражданство, перешла через КПП. Около 500 человек смогут покинуть сектор Газа, сообщило агентство Reuters. По словам посла Палестины в России Абделя Хафиза Нофаля, страна рассчитывает, что будут эвакуированы 200 раненых, а также иностранные граждане.

Заявления Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание. В ходе выступления глава ведомства заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. Он также подчеркнул, что силы ВСУ истощаются в безуспешных атаках, а деморализация личного состава растет.

Кроме того, по словам министра, более 25 тыс. специалистов, подготовленных для применения высокотехнологичного оружия, пополнят состав существующих группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей.

Лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов фракций ЛДПР Василия Власова и "Справедливая Россия - За правду" Вадима Белоусова. Ранее спикер Думы Вячеслав Володин отмечал, что они "систематически не выполняли свои обязанности". Белоусов с августа 2022 года объявлен в розыск, он осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.

Визит Макрона в Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Астану и провел переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи лидеры обсудили перспективы развития стратегического партнерства двух стран и углубления экономического сотрудничества. Токаев назвал визит французского лидера историческим и заявил, что Париж является ключевым и надежным партнером республики в Европейском союзе.

Первый полет Ил-96-400М

Дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый полет. Он проходил на высотах до 2 тыс. м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования. Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, самолет позволит обеспечить грузовые перевозки и транспортную доступность регионов России.