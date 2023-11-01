Киев терпит поражение, а обещанных ему F-16 хватит на 20 дней. Тезисы доклада Шойгу

Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.
Министр подчеркнул, что силы Киева истощаются в безуспешных атаках, и рассказал о подготовке младших специалистов для российской армии и завершении северного завоза в интересах военных.
ТАСС собрал основные тезисы выступления Шойгу.
О поражении Киева
- "Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии".
- Силы Киева истощаются, а украинские военные деморализованы: "Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение".
- Российские войска продолжают "вести активную оборону" и "продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции".
О том, как быстро кончатся F-16
- Российские силы ПВО за прошедший месяц уничтожили более 1,4 тыс. средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS.
- С учетом этого обещанных Киеву истребителей F-16 хватит ненадолго: "Это примерно на 20 дней работы".
О подготовке младших специалистов
- Широкое применение высокотехнологичного оружия требует увеличение числа военных, способных его эффективно применять: "В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов. Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей".
О завершении северного завоза
- Доставка грузов в части на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах полностью завершена: "Передано свыше 76 тыс. тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива".
- Отдаленные гарнизоны обеспечены всем необходимым "для автономного функционирования в течение полутора лет".
- Военные также продолжали ликвидировать экологический ущерб в Арктике - с начала реализации этого проекта оттуда вывезли более 31 тыс. тонн металлолома.