Киев терпит поражение, а обещанных ему F-16 хватит на 20 дней. Тезисы доклада Шойгу

Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Министр подчеркнул, что силы Киева истощаются в безуспешных атаках, и рассказал о подготовке младших специалистов для российской армии и завершении северного завоза в интересах военных.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Шойгу.

О поражении Киева

"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии".

Силы Киева истощаются, а украинские военные деморализованы: "Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение".

Российские войска продолжают "вести активную оборону" и "продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции".

О том, как быстро кончатся F-16

Российские силы ПВО за прошедший месяц уничтожили более 1,4 тыс. средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS.

С учетом этого обещанных Киеву истребителей F-16 хватит ненадолго: "Это примерно на 20 дней работы".

О подготовке младших специалистов

Широкое применение высокотехнологичного оружия требует увеличение числа военных, способных его эффективно применять: "В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов. Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей".

О завершении северного завоза