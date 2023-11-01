1 ноября, 11:37
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Киев терпит поражение, а обещанных ему F-16 хватит на 20 дней. Тезисы доклада Шойгу

Истребители F-16. Omar Marques/ Getty Images
Истребители F-16
© Omar Marques/ Getty Images

Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Министр подчеркнул, что силы Киева истощаются в безуспешных атаках, и рассказал о подготовке младших специалистов для российской армии и завершении северного завоза в интересах военных.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Шойгу.

О поражении Киева

  • "Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии".
  • Силы Киева истощаются, а украинские военные деморализованы: "Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение".
  • Российские войска продолжают "вести активную оборону" и "продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции".

О том, как быстро кончатся F-16

  • Российские силы ПВО за прошедший месяц уничтожили более 1,4 тыс. средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS.
  • С учетом этого обещанных Киеву истребителей F-16 хватит ненадолго: "Это примерно на 20 дней работы".

О подготовке младших специалистов

  • Широкое применение высокотехнологичного оружия требует увеличение числа военных, способных его эффективно применять: "В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов. Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей".

О завершении северного завоза

  • Доставка грузов в части на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах полностью завершена: "Передано свыше 76 тыс. тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива".
  • Отдаленные гарнизоны обеспечены всем необходимым "для автономного функционирования в течение полутора лет".
  • Военные также продолжали ликвидировать экологический ущерб в Арктике - с начала реализации этого проекта оттуда вывезли более 31 тыс. тонн металлолома.

  

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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