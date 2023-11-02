CNN: по меньшей мере 80 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Газе

Телеканал со ссылкой на представителя местной больницы передает, что большинство жертв - дети и женщины, сотни человек получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Как минимум 80 человек погибли в результате удара израильской авиации по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя местной больницы.

По его словам, большинство жертв - дети и женщины, сотни человек получили ранения. Точное число жертв неизвестно, так как многие еще находятся под завалами, уточняет телеканал.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека не исключило, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению.

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.