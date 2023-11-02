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Палестино-израильский конфликт

Главы МИД Таиланда и Египта обсудили возможность вывоза таиландцев из Газы

Стороны согласились содействовать мирным переговорам между Израилем и Палестиной с целью урегулирования конфликта

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Таиланда и Египта Панпри Пхиттханукон и Самех Шукри обсудили возможность вывоза таиландских заложников из сектора Газа через КПП "Рафах" после их освобождения палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила газета The Nation.

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По данным издания, главы МИД обсудили в Каире пути возвращения на родину 22 удерживаемых ХАМАС таиландских граждан. Обе стороны согласились содействовать мирным переговорам между Израилем и Палестиной с целью урегулирования конфликта.

Глава египетского МИД заявил, что Каир окажет полную поддержку усилиям Бангкока по возвращению заложников через КПП "Рафах" на юге сектора Газа.

Согласно данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 22 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Свыше 7,5 тыс. человек уже вернулись на родину.

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа. 

Теги:
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