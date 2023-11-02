Главы МИД Таиланда и Египта обсудили возможность вывоза таиландцев из Газы

Стороны согласились содействовать мирным переговорам между Израилем и Палестиной с целью урегулирования конфликта

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Таиланда и Египта Панпри Пхиттханукон и Самех Шукри обсудили возможность вывоза таиландских заложников из сектора Газа через КПП "Рафах" после их освобождения палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила газета The Nation.

По данным издания, главы МИД обсудили в Каире пути возвращения на родину 22 удерживаемых ХАМАС таиландских граждан. Обе стороны согласились содействовать мирным переговорам между Израилем и Палестиной с целью урегулирования конфликта.

Глава египетского МИД заявил, что Каир окажет полную поддержку усилиям Бангкока по возвращению заложников через КПП "Рафах" на юге сектора Газа.

Согласно данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 22 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Свыше 7,5 тыс. человек уже вернулись на родину.

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа.