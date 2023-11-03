Израиль призвал мировое сообщество приложить усилия для спасения заложников в Газе

По словам официального представителя МИД еврейского государства Лиора Хайата, боевики захватили более 240 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израиль просит международное сообщество сделать все возможное для немедленного освобождения более 240 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД еврейского государства Лиор Хайат в ходе брифинга.

"Мы призываем международное сообщество сделать все возможное для немедленного освобождения всех заложников", удерживаемых в секторе Газа, сказал он, отметив, что боевики из Газы 7 октября "захватили более 240 человек в заложники, из них более 30 детей, одному из которых 9 месяцев".

"7 октября Израиль объявил войну ХАМАС, это самооборона после зверской атаки террористов", - продолжил Хайат. "Хочу направить очень четкое послание международному сообществу: если вы не осуждаете ХАМАС, если вы не говорите о праве Израиля на самооборону и на защиту своих граждан, вы поддерживаете ХАМАС. Нет среднего пути: вы либо с Израилем, либо с ХАМАС", - добавил он.

Хайат отметил, что в результате атаки боевиков из Газы 7 октября в Израиле были убиты более 1,4 тыс. человек, 240 тыс. израильтян были вынуждены покинуть свои дома на юге Израиля у сектора Газа и на севере у границы с Ливаном. "С 7 октября [движение] ХАМАС выпустило тысячи ракет по израильским городам. Любой такой запуск ракеты из сектора Газа - это двойное военное преступление, так как это атака по гражданскому населению [Израиля], осуществляемая под прикрытием гражданского населения [в секторе Газа]", - добавил он.

2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков.

ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ на атаку 7 октября объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.