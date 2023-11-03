Врач главной больницы Газы заявил, что учреждение превратится в "массовое захоронение"

Это связано с дефицитом электричества, пояснил Гасан Абу Ситтах

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа и центральная больница его столицы "Аш-Шифа" превратится в "массовое захоронение" из-за нехватки электричества. Об этом телеканалу CNN заявил врач больницы Гасан Абу Ситтах.

"Если не будет электричества, эта больница превратится в массовое захоронение", - сказал он. По словам врача, из-за нехватки топлива больница работает только на одном из двух генераторов, дефицит электричества не позволяет безопасно проводить некоторые операции.

Абу Ситтах отметил, что если руководство больницы не сможет обеспечить работу аппаратов искусственной вентиляции легких и не будет иметь возможности полноценно задействовать операционные для лечения тяжелораненых пациентов, то последним "не останется ничего другого, кроме как приехать [в больницу] и умереть".

Пресс-служба Армии обороны Израиля утверждала 27 октября, что основной командный штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС расположен на территории больницы "Аш-Шифа". По информации израильских военных, речь идет о нескольких подземных комплексах, используемых боевиками в военных целях, а также о туннеле, позволяющем попасть в штаб-квартиру, не проходя через медучреждение.

Согласно данным Минздрава анклава, распространенным 2 ноября, число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа выросло до 9 061.