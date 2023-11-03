Захваченных ХАМАС таиландцев перевезли в безопасное место в секторе Газа

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил, что 20 граждан сейчас находятся в безопасности, местонахождение еще трех неизвестно

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Захваченных радикальной группировкой ХАМАС таиландских заложников перевезли в безопасное место в секторе Газа для ожидания своего освобождения. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин по итогам телефонного разговора с главой правительства Малайзии Анваром Ибрагимом.

Как информирует газета Bangkok Post, таиландский премьер сообщил, что 20 граждан Таиланда сейчас находятся в безопасности и ждут своего освобождения. Однако неизвестно местонахождение и судьба еще трех таиландцев, в связи с чем предпринимаются усилия по их поиску. "Премьер-министр Малайзии подтвердил, что 20 человек находятся в безопасности", - сказал Тхависин.

Согласно обновленным данным МИД, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 23 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, около 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Порядка 7,5 тыс. человек уже вернулись на родину.

Премьер Таиланда 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа.