Красный Полумесяц заявил о гибели пациентов во время обстрела ВВС Израиля в Газе

Известно о 15 жертвах атаки, сообщили в организации

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших и более чем 60 раненых в результате авиаудара израильских военных по колонне машин скорой помощи у центральной больницы "Аль-Шифа". Соответствующее заявление организации опубликовано на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В заявлении отмечается, что в результате авиаудара по колонне, состоявшей из 5 машин скорой помощи, "погибли 15 человек и более 60 гражданских, находившихся у входа в больницу, были ранены". "Кроме того, сотрудники PRCS - врач и водитель машины скорой помощи - получили ранения", - указано в документе.

Также в организации сообщили, что с начала конфликта (с 7 октября по 3 ноября) в Газе при исполнении своих гуманитарных обязанностей "4 медика Красного Полумесяца погибли и более 20 получили ранения, 8 машин скорой помощи были уничтожены". "Преднамеренное нападение на медицинские бригады - это военное преступление и серьезное нарушение Женевских конвенций", - указали в PRCS.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаке на машины скорой помощи у больницы Аль-Шифа и призвал к немедленному прекращению огня.

Израильские силы атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа, в пятницу, 3 ноября. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.